Berliner Christen feiern Ostern: Spontan-Taufe in Neukölln

Berlin -Mit Hoffnung auf ein Ende von Krieg und Not feiern die Christen in Berlin am Sonntag Ostern. „Ostern ist das Fest, an dem das Leuchten in die Welt kommt, das uns Hoffnung gibt“, gab Bischof Christian Stäblein vorab als Botschaft für die Feiertage aus. Ganz ähnlich äußerte sich Erzbischof Heiner Koch: „Es gibt eine Hoffnung und einen Morgen für jeden Menschen. Wir sind auf dem Weg in die ewige Heimat. Das Größte in unserem Leben liegt für uns alle vor uns: Alles wird gut“, sagte der Katholik in einer vorab veröffentlichten Radio-Predigt.