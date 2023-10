Der Berliner Clanchef Arafat Abou-Chaker feiert via Instagram den Angriff der Hamas auf Israel. In einem Post schrieb er: „Ich liebe es sowas zu sehen“. Abou-Chaker teilte demnach am Samstag, am Tag des Großangriffs der palästinensischen Hamas auf Israel den Screenshot von einer Karte, auf der die Angriffe auf Israel eingezeichnet wurden.

Diesen Screenshot teilte Arafat Abou-Chaker Instagram

Über den 1976 in Berlin geborenen Arafat Abou-Chaker wird gesagt, er sei der „Anführer“ des Familienclans. Bekanntheit erlangte er erstmal im Jahre 2008 durch seine Übernahme der Managementfirma des Musikkünstlers Bushido. Es wird zudem gemutmaßt, dass er Sympathien für den Islamismus und Salafismus hegt. Das Berliner Café „Papa Ari“, das von einem polizeibekannten Salafisten betrieben wird, soll unter anderem von ihm unterstützt werden. Zum Freitagsgebet ist Abou-Chaker darüber hinaus regelmäßig in der Berliner, dem Salafismus nahestehenden, Al-Nur-Moschee in Neukölln anzutreffen.