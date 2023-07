Berliner Countrylegende Larry Schuba ist tot

Der Countrysänger und Radiomoderator Larry Schuba ist tot. Nach kurzer schwerer Krankheit ist er im Alter von 72 Jahren in der Nacht zum vergangenen Sonntag gestorben. Das teilte seine Ehefrau Jutta auf Facebook mit. „Wir danken allen Fans und Freunden für Eure Treue“, heißt es in dem Post.

Larry Schuba, der mit bürgerlichem Namen Rolf hieß, war gelernter Goldschmied und Frontsänger der 1967 gegründeten Berliner Countryband „Western Union“. Nach Angaben seiner gleichnamigen Website stand Schuba seit mehr als 50 Jahren auf der Bühne und gewann als Sänger und Songwriter mehrere Preise. Von 1998 bis 2011 hatte Schuba eine eigene Radiosendung mit dem Namen „Der Countrybär – is on the air“, die jeden Donnerstagabend beim damaligen Sender Freies Berlin (SFB, heute rbb 88.8) lief.