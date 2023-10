Die Zeit für die Grundschulanmeldung ist gekommen. Vom 9. bis zum 20. Oktober 2023 haben Eltern Zeit, ihre Kinder an der Schule in ihrem Einzugsbereich anzumelden, teilte die Senatsverwaltung für Bildung am Donnerstag mit.

Zum Schuljahr 2024/25 sind Kinder schulpflichtig, die in der Zeit vom 1. Oktober 2018 bis zum 30. September 2018 geboren sind. Auch Gemeinschaftsschulen nehmen zum dritten Mal einen Teil der Schulanfängerinnen und -anfänger aus einem eigenen Einzugsbereich auf, sagte Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU).

Für die Anmeldung an der Grundschule brauchen die Eltern die eigenen Personalpapiere, die Geburtsurkunde des Kindes, sonstige Personalpapiere des Kindes, einen Hortantrag, wenn die Hortunterbringung gewünscht ist und gegebenenfalls Unterlagen für die Förderung des Kindes. Wie der Senat weiter mitteilte, beantragen Eltern den Hort in der offenen oder gebundenen Ganztagsgrundschule direkt mit der Anmeldung zum Schulbesuch. Seit drei Jahren sind die ersten drei Jahre an einer Ganztagsschule kostenfrei. Für das außerunterrichtliche Angebot der Ganztagsschule braucht es keinen Bedarfsnachweis.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Schulanfang: Vorzeitige Aufnahme und Zurückstellung der Schulpflicht

Eltern können für ihre Kinder, die im Zeitraum vom 1. Oktober 2018 bis 31. März 2019 geboren sind, einen Antrag auf vorzeitige Aufnahme in die Schule stellen. Der Antrag wird bei der zuständigen Grundschule eingereicht. Wie der Senat mitteilte, ist eine vorzeitige Aufnahme möglich, wenn das Kind keinen Sprachförderbedarf hat.

Wenn Eltern ihre Kinder von der Schulpflicht für ein Jahr zurückstellen wollen, so können sie das auf dem Antragsformular zur Grundschulanmeldung beantragen. In dem Fall muss auch eine Stellungnahme der Kita beigelegt werden. Die regionale Schulaufsicht im Bezirk entscheidet über den Antrag. Der Senat betonte jedoch: „Eine Zurückstellung nach Beginn des Schulbesuchs ist ausgeschlossen.“

Aufnahme in einer Schule in einem anderen Bezirk

Wenn Kinder auf Wunsch der Eltern in eine andere Schule als diejenige im Einzugsbereich gehen sollen, müssen das Kind zunächst in der zuständigen Schule angemeldet werden. Dort kann schriftlich beantragt werden, dass das Kind in einer anderen Schule aufgenommen werden sollen. Der Antrag muss jedoch begründet werden.

Nach der Anmeldung vergibt das bezirkliche Schulamt die Schulplätze. Die Unterrichtszeit für die Schulanfängerinnen und -anfänger beginnt regulär am 9. September 2024. Die Einschulungsfeiern finden in der Regel am 7. September 2024 statt.