Berliner Familiennacht: Das steht am Wochenende auf dem Programm

Am Samstag findet in Berlin die 13. Familiennacht statt. In ganz Berlin gibt es Angebote für Groß und Klein in Museen, Theatern, Familienzentren, Parkanlagen, Schlössern, Kirchen, Moscheen und Bibliotheken.

Die Eröffnung findet Samstag um 17 Uhr durch Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch in der Neuköllner Stadtvilla Global statt. Im Anschluss gibt es ein großes, kostenloses Programm, unter anderem mit der Berliner Kinderliedermacherin Suli Puschban, einer großen Zaubershow, einer Graffiti-Wand und Artistik- und Zirkus-Workshop. Auch Hertha BSC ist mit einem Ballspielangebot vor Ort.

Shuttlebus fährt Familien bis 22 Uhr durch Neukölln

Für Kreative gibt es zudem eine Holzwerkstatt, ein Keramikatelier, sowie die Kunst- und Druckwerkstatt der Stadtvilla Global. Computerfans kommen beim Virtual Reality Gaming- Turnier auf ihre Kosten. Zum Abschluss findet die Feuershow „Feral Flame“ statt.

Vom Jugendamt wurde ein Shuttlebus eingerichtet, der bis 22 Uhr fährt. Er soll die unterschiedlichen Angebote der Familieneinrichtungen in Neukölln miteinander verbinden. Auf der Website der Familiennacht finden sich weitere Informationen zu den Stationen des Shuttlebus und dem weiteren Programm.