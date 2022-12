Berliner FDP wählt Czaja erneut zum Spitzenkandidaten Weniger Bürokratie und eine radikale Vereinfachung aller Verwaltungsstrukturen: Das verspricht Sebastian Czaja, der Berlins FDP erneut in den Wahlkampf führen wird. dpa

Berlins FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja Jens Kalaene/dpa

Berlin -Berlins FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja führt seine Partei in den Wahlkampf für die Wiederholungswahl am 12. Februar. Die Delegierten eines Kleinen Parteitags kürten den 39-Jährigen am Mittwochabend einstimmig zum Spitzenkandidaten, wie ein Parteisprecher mitteilte. Auch bei der Pannen-Wahl zum Abgeordnetenhaus 2021 hatte Czaja bereits diese Aufgabe übernommen, ebenso bei der Wahl 2016.