„Wir schaffen das“ ist im Rückblick die große politische Lebenslüge von Angela Merkel. Denn in vielerlei Hinsicht sind die Probleme von damals noch die heutigen. Das gilt auch für die Grünen und Teile der SPD, die scheinbar in einer Parallelwelt leben, abgekoppelt von der Lebenswirklichkeit vieler Menschen. Es ist niemanden der Versuch vorzuwerfen, sich ein besseres Leben aufzubauen und hierfür sein Glück in anderen Ländern zu suchen. Gleichwohl ist es aber legitim, dass ein Staat die Kontrolle über Einwanderungsbewegungen behält und sich nicht ausnutzen lässt.

Denn niemand hat ein Recht auf Migration in die EU und die europäischen Aufnahmemöglichkeiten sind begrenzt. Außerdem können und wollen wir auch nicht alle aufnehmen. Zu sehr hat sich das Gefühl verfestigt, dass etwas nicht stimmt, zu viel zugelassen und zu wenig verhindert wird. Die Sorgen um den Erhalt des sozialen Friedens sind daher gerechtfertigt.

FDP Berlin: Frauen, Homosexuelle und Juden haben Angst

Frauen, Homosexuelle und Juden meiden aus Angst um Leib und Leben Straßenzüge oder öffentliche Verkehrsmittel. Das Gefühl der Bedrohung oder zumindest wahrgenommenen Freiheitseinschränkung ist nicht neu, aber Qualität und Ausmaß haben sich in den letzten Jahren geändert. Händchenhalten oder Kippa tragen ist zu einer Frage der persönlichen Sicherheit geworden. Wer sagt, das hätte nichts mit illegaler Migration zu tun, betreibt harte Realitätsverweigerung.

Schon 2015 war klar, in welche Richtung sich unkontrollierte, illegale Migration von Menschen, die in Teilen nicht unsere Werte und Kultur teilen, entwickeln wird. Hier einige der großen Problemfelder: Probleme in Kitas und Schulen, religiös- und kulturbedingte Hasskriminalität, zu niedrige Arbeitsquoten und zu viele Sozialleistungsbezieher. Hinzu kommt, dass illegale Migration sehr viel Geld kostet. Jeder Euro, den wir für Nicht-Bleibeberechtigte und damit Ausreisepflichtige ausgeben, fehlt für die diejenigen, bei denen unser Schutz gerechtfertigt ist.

FDP zur Migration: Unsere Sozialleistungen sind zu hoch

Wir müssen, wenn auch schweren Herzens, zwischen unserem humanitären Kompass und der Realität des Machbaren abwägen. Bürger wie Politik befinden sich in diesem Spannungsverhältnis, an dessen Ende es leider keine moralisch einwandfreie Lösung geben wird.

Klar ist, dass wir handeln müssen. Dazu zählt, Asylentscheidungen in den Herkunfts- und Transitländern außerhalb der EU durchzuführen, die Kapazität der Kommunen als Maßstab für eine eventuelle Aufnahme zu setzen, den Pullfaktor Nummer 1, unsere hohen Sozialleistungen, abzustellen und den Familiennachzug bis auf Weiteres vollständig auszusetzen. In diesem Sinne gilt es nur noch Sachleistungen für Asylsuchende auszugeben, keine Geldleistungen mehr. Skandinavien, insbesondere Dänemark, hat eine scharfe Trendwende in der Migrationspolitik hingelegt. Wir täten gut daran, von unseren nördlichen Nachbardemokratien zu lernen und eine Übernahme zu prüfen.

Aber all das muss sachlich beraten werden, auch über gesellschaftliche Konflikte. Denn rückwärtsgewandte patriarchale Weltbilder, Homophobie, Frauenfeindlichkeit und Antisemitismus in der muslimischen und arabischen Community sind Teil des Gesamtproblems. Doch die Probleme, die wir heute in Städten wie Berlin sehen, sind kein neues Phänomen. Über gescheiterte Integration reden wir seit Jahrzehnten. Zu lange hat falsch verstandene Toleranz in der Politik staatliches Handeln gegen abgelehnte Asylsuchende, Integrationsverweigerer, Straftäter und Parallelgesellschaften verhindert.

Es ist aber staatlicher Auftrag, die Menschen, die hier leben, zu schützen. Die liberale demokratische Grundordnung steht immer über kulturellen Ansichten oder Religionen. Ausgrenzung, Extremismus und Gewalt jeder Art haben keinen Platz bei uns. Das Grundgesetz gilt für alle gleich. Der Krankenpfleger auf dem Nachhauseweg, das lesbische Paar oder der Kippaträger müssen sich in ihrer eigenen Stadt sicher fühlen können.

