Brandserie endet in Inferno: 600 Quadratmeter Müll in Lichtenberg in Flammen

In der Nacht kam es in Lichtenberg zu mehreren Bränden. Beinahe wäre ein Netto-Markt mit abgebrannt. Vermutlich war ein Feuerteufel am Werk.

In der Nacht ist auf einem Recyclinghof in Berlin-Lichtenberg ein gewaltiges Feuer ausgebrochen. Nach ersten Informationen begann alles kurz nach Mitternacht rund um die Coppistraße mit einer rätselhaften Brandserie. Kurz darauf ist eine etwa 600 Quadratmeter große Freifläche mit Sperrmüll in Brand geraten.

Gegen 0 Uhr hielt zunächst eine Serie von Fahrzeugbränden die Berliner Feuerwehr in Atem. Zuerst wurden die Einsatzkräfte zu einem Wohnwagen in der Albert-Hößler-Straße alarmiert. Fast zeitgleich loderte es an einem Wohnwagen in der Coppistraße. Wenige nur Minuten traf es einen Stadtgeländewagen auf einem umliegenden Parkplatz. Auch brannte ein VW Bus am Straßenrand der Coppistraße.

Ein beschädigtes Auto. Morris Pudwell

Nach ersten Erkenntnissen wurden mindestens fünf Fahrzeuge durch die mutmaßlichen Brandstiftungen in Mitleidenschaft gezogen. Darunter ist augenscheinlich auch der Wagen eines behinderten Menschen. Von vor Ort wurde zudem mitgeteilt, dass sowohl der Polizeihubschrauber der Bundespolizei sowie der der Landespolizei im Einsatz waren.

50 Feuerwehrleute kämpfen gegen Brand

Die Brandserie gipfelte anschließend in einem Sperrmüll-Großbrand. Gegen 2 Uhr in der Nacht stand eine Fläche von 600 Quadratmetern in Flammen. Dabei griff das Feuer beinahe auf einen Lebensmitteldiscounter über, was allerdings durch die Brandbekämpfer verhindert werden konnte.

Löscharbeiten in der Nacht in Berlin-Lichtenberg. Morris Pudwell

Vor Ort kühlten die Beamten der Feuerwehr die Außenwand des Discounters und versuchten einen Übergriff auf das Gebäude zu verhindern. Direkt am Recyclinghof wurden ebenso Fahrzeuge gekühlt, um weitere Brände zu vermeiden. 50 Einsatzkräfte seien in der Nacht zum Mittwoch vor Ort, teilte die Feuerwehr mit

In #Lichtenberg brennt Sperrmüll auf einer Fläche von 600 qm. Es kommt zu einer starken Rauchentwicklung, die auch noch in #Treptow und in #Neukölln wahrnehmbar ist. Wir sind mit rund 55 Kräften im Einsatz. pic.twitter.com/2jPvebI0si — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) June 7, 2023

Von Verletzten ist nichts bekannt. Der Rauch habe sich jedoch bis in die Ortsteile Kreuzberg, Treptow und Neukölln ausgeweitet. Laut Feuerwehr ist der Rauch ungefährlich. Die Bürger erhalten eine offizielle Warnmeldung.