Berliner Feuerwehr: Fische aus Keller werden gerettet Nach dem Platzen des Großaquariums hat die Berliner Feuerwehr nach eigenen Angaben mit der Rettung von Fischen begonnen, die sich in Gefäßen im Keller des be... dpa

Trümmer liegen vor dem Eingang eines Süßwarengeschäftes neben den Türen zum Sea Life im Radisson Hotel. Soeren Stache/dpa

Berlin -Nach dem Platzen des Großaquariums hat die Berliner Feuerwehr nach eigenen Angaben mit der Rettung von Fischen begonnen, die sich in Gefäßen im Keller des betroffenen Gebäudes befinden. Diese werden in die benachbarte Unterwasserwelt Sealife gebracht, sagte der Feuerwehrsprecher James Klein am frühen Freitagnachmittag. „Die haben die Kapazitäten“, sagte er. Das sei zwischenzeitlich ermittelt worden. „Da haben wir richtig Glück, dass wir nicht noch mit einem Auto mit einem Behälter fahren müssen“, meinte Klein. Ein paar wenige Fische seien auch noch lebend im unteren Bereich des zerborstenen Großaquariums mit rund 1500 Tieren gefunden worden.