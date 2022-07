In einem Waldstück in Berlin-Wannsee ist ein Feuer ausgebrochen. Am Freitagnachmittag brannte es auf etwa 500 Quadratmetern zwischen Badeweg und Wannseebadweg, sagte ein Feuerwehrsprecher der Deutschen Presse-Agentur. Menschen seien nicht gefährdet, der Waldbrand sei rechtzeitig entdeckt worden und bereits eingedämmt. „Keiner muss sich Gedanken machen, es gibt keine Ausbreitungsgefahr.“

Die Löscharbeiten dauerten aber voraussichtlich noch wenige Stunden an, sagte der Sprecher. Zwölf Feuerwehrleute waren demnach im Einsatz. Wie üblich in solchen Fällen untersucht die Polizei nun, ob es sich um vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung handelte.