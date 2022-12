Berliner Feuerwehr rettet gekenterten Ruderer aus Scharfer Lanke

Alarm in Spandau: Eine Person kenterte am Donnerstag mit einem Ruderboot und konnte sich allein nicht aus dem eiskalten Wasser retten.

Ein Ruderer ist am Donnerstagmittag in der Scharfen Lanke in Wilhelmstadt im Berliner Bezirk Spandau mit seinem Boot gekentert. Wie die Feuerwehr per Twitter mitteilte, sicherten Einsatzkräfte eines Löschboots die in Not geratene Person. Ein Mehrzweckboot sei eingesetzt worden, um den Ruderer schließlich aus dem kalten Wasser zu retten.

Rettungskräfte brachten die Person nach einer ersten Behandlung wegen leichter Unterkühlung in ein Krankenhaus.