Die Feuerwehr musste am Sonntagabend in Berlin zu zwei Großeinsätzen innerhalb einer halben Stunde ausrücken. In Köpenick brannte es am Berlewitzweg in einem Einfamilienhaus, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Brand sei von einem Carport ausgegangen und habe auch das Dach des Wohnhauses erfasst. Ein benachbartes Gebäude sei ebenfalls beschädigt worden. Für die Löscharbeiten wurde auch eine Drohne eingesetzt. Verletzte gab es laut Feuerwehr nicht.

Es brannte ein Carport. Das Feuer breitete sich in die Dächer zweier Einfamilienhäuser. Es wurde niemand verletzt. Die Nachlöscharbeiten werden durch den Einsatz einer Drohne unterstützt. Auch die #Freiwillige_Feuerwehr kam hier zum Einsatz. pic.twitter.com/1ntKFEWjJO — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 1, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

In Spandau kam es zu einem Feuer in einem unbewohnten, viergeschossigen Gebäude an der Seegefelder Straße. Der Dachstuhl sei komplett abgebrannt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Das Gebäude liege neben einer Bahnstrecke, hatte die Feuerwehr zudem gewittert. Der Zugverkehr sei aber nicht beeinträchtigt worden.