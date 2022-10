Das trübe Wetter in der Hauptstadt hat am Sonntag ein besonderes Highlight für Berlinerinnen und Berliner bereitgehalten. Zwischen Schauern, Graupeln und vielen grauen Wolken hat sich auch die Sonne gezeigt und für ein faszinierendes Himmelsspektakel gesorgt: Einen Doppelregenbogen. Die Berliner Feuerwehr hat die spektakuläre Szene auf Video festgehalten und auf Twitter gepostet.

Die Aufnahmen entstanden durch Einsatzkräfte der Feuerwache Neukölln beim Überprüfen der Drehleiter, wie es in dem Tweet heißt. Dabei geben die Feuerwehrkräfte einen einmaligen Rundum-Blick auf die Hauptstadt von oben. Twitter-User bedanken sich in der Kommentarspalte für die „wundervolle Aussicht“. Einige zeigen eigene Aufnahmen des Doppelregenbogens aus ihrer Perspektive.

Einen kleinen Morgengruss von der morgendlichen Überprüfung der Drehleiter um 07:30 Uhr senden unsere Einsatzkräfte der Feuerwache #Neukölln. Geben Sie aufeinander Acht an diesem sonnigen Start in den Tag. pic.twitter.com/51Cldfk4il — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) October 2, 2022

Ein doppelter Regenbogen entsteht, wenn das Licht sich im Regentropfen zwei Mal spiegelt. Dabei tritt der Lichtstrahl in einem bestimmten Winkel aus dem Tropfen wieder aus, einem 51-Grad-Winkel. Die Verbindungslinie aller Tropfen, in denen sich die Lichtstrahlen zwei Mal spiegeln, bilden nun ihrerseits einen eigenen Bogen.

Wegen der doppelten Spiegelung sind die Spektralfarben umgekehrt angeordnet. Beim Hauptregenbogen ist innen Violett und außen Rot, beim zweiten Regenbogen ist es umgekehrt. Der zweite Regenbogen ist immer auch ein bisschen schwächer.

Wetter auch am Montag eher trist

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet auch am Montag, dem Tag der Deutschen Einheit, starke Bewölkung und örtliche Schauer in Berlin. Ansonsten bleibt es mit 15 bis 16 Grad mild und vorübergehend können die Menschen in der Hauptstadt mit etwas Sonnenschein rechnen.