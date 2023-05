Berliner Feuerwehr zu Brand an Grundschule alarmiert

An einer Grundschule in der Hänselstraße ist in der Nacht zu Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Informationen alarmierten Anwohner die Berliner Feuerwehr gegen 1.45 Uhr zum Brand in Baumschulenweg im Bezirk Treptow-Köpenick.

Als die Feuerwehr dort ankam, standen demnach mehrere Mülltonnen, ein Container mit unbekanntem Inhalt und Vegetation lichterloh in Flammen. Wegen des schnellen Eingreifens der Feuerwehrleute konnte ein Übergriff auf das Schulgebäude verhindert werden. Es werde aktuell von Brandstiftung ausgegangen. Die Polizei ermittelt.