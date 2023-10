Berliner Freibäder schließen heute: So lief die Sommer-Saison 2023

Am Montag endet in der Hauptstadt offiziell die Freibad-Saison. Die Berliner Bäder-Betriebe ziehen eine Bilanz – vor allem das Prinzenbad in Kreuzberg fiel dabei immer wieder auf.

In den heißen Sommermonaten strömen viele Gäste in Freibäder, wie zum Beispiel das in Berlin-Kreuzberg der Berliner Bäderbetriebe. Emmanuele Contini/Imago