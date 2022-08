In der Affäre um womöglich unzulässige Einflussnahme bei der Besetzung einer Verwaltungsstelle wird die Luft für den grünen Bezirksbürgermeister in Berlin-Mitte, Stephan von Dassel, zusehends dünner. Nach den Grünen auf kommunaler Ebene rückte nun auch die Landespartei von ihm ab. Der Grünen-Landesverband stellte sich demonstrativ hinter den Beschluss der Grünen-Fraktion im Bezirksparlament, die von Dassel zum Rücktritt aufgefordert und andernfalls einen Abwahlantrag in Aussicht gestellt hatte.

„Wir halten diese Beschlüsse für richtig und gehen davon aus, dass ihnen Folge geleistet und dafür ein zügiger Zeitplan vorgelegt wird“, sagte ein Sprecher der Landespartei laut Berichten des Tagesspiegels am Donnerstag. „Darüber hinaus muss eine lückenlose Aufklärung des Vorgangs stattfinden.“

Von Dassel: Skandal um Geldzahlung an unterlegenen Bewerber

Von Dassel soll versucht haben, einen bei der Stellenbesetzung unterlegenen Bewerber mit Hilfe einer Geldzahlung davon abzubringen, gegen die Entscheidung zu klagen. Der Bezirksbürgermeister bestritt ein privates Geldangebot, räumte aber auch Fehler ein.

Die Grünen-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) hatte von Dassel am Montag mit knapper Mehrheit das Vertrauen entzogen. Nach Angaben der BVV-Geschäftsstelle will das Bezirksparlament am 25. August und 8. September zu Sondersitzungen zusammenkommen, um zunächst in erster Lesung und dann abschließend über von Dassels Abwahl zu beraten. Für eine Abwahl zeichnet sich eine große Mehrheit ab.

Von Dassel hatte Anfang der Woche bei der Berliner Senatskanzlei die Einleitung eines Disziplinarverfahrens gegen sich beantragt. Er verbinde damit die Hoffnung, dass der Sachverhalt neutral untersucht und er vom Verdacht eines Dienstvergehens entlastet werde, hieß es dazu aus seinem Büro. Von Rücktritt war bisher keine Rede.