Spektakel am Nachthimmel: Halo-Mond erstrahlt über Berlin

Am Himmel über Berlin zeigte sich am Donnerstagabend ein besonderes Naturschauspiel. Der Mond schimmerte mitten in einem dramatischen Heiligenschein.

Am Donnerstagabend schmückte sich der Mond über Berlin mit einem dramatischen Heiligenschein. Das Phänomen entsteht durch Eiskristalle in den hoch gelegenen Cirruswolken, die das Licht entsprechend brechen, heißt es in einer Erklärung von Wetteronline. Sogenannte Halos könnten auf einen anstehenden Wetterumschwung hindeuten und gelten meist als Schlechtwetterboten, so die Experten.

So erscheine das Phänomen vorwiegend nur bei dünner, hoher Bewölkung oder an kalten Wintertagen – auch bei Eisnebel. „Wie die Cirruswolken können Halos darauf hindeuten, dass ein Tief heranzieht, denn in großer Höhe wird feuchte Luft herangeführt“, führen die Wetterexperten aus. Die Cirruswolken hätten dann am Boden eine Warmfront im Schlepptau: „Deshalb trübt es sich in der Regel innerhalb der folgenden 24 bis 48 Stunden ein und Regen kommt.“

Halo-Erscheinungen seien wesentlich häufiger als andere atmosphärische Lichteffekte, wie etwa Regenbogen, zu beobachten. Im Unterschied zu Halos um die Sonne erschienen die um den Mond immer weiß, weil das menschliche Auge bei der geringeren Lichtintensität in der Dunkelheit nicht in der Lage sei, Farben wahrzunehmen, so die Experten.