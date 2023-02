Berliner Hauptbahnhof: Mann greift Frau in den Schritt – Festnahme 

Der betrunkene Pole schlich sich von hinten an die 23-Jährige heran und fasste ihr in den Schambereich. Die Frau holte umgehend Hilfe.

Ein betrunkener Mann soll im Berliner Hauptbahnhof einer Frau an den Schambereich gefasst haben. Wie die Bundespolizei mitteilte, soll sich der 33-jährige Pole der Reisenden aus Südkorea am Freitagabend um 18.45 Uhr von hinten genähert haben. Dann soll er ihr von hinten an den Schritt gefasst haben. Die 23-Jährige flüchtete daraufhin vor dem Grapscher und wandte sich an das Sicherheitspersonal der Deutschen Bahn.

Alarmierte Bundespolizisten nahmen den Mann vorläufig fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ein. Nach Feststellung seiner Identität ließen die Beamten den wohnungslosen Mann wieder laufen. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 3,05 Promille.