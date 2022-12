Berliner Hauptbahnhof: Mann schlägt Frau und zieht im Regionalzug Notbremse Der 29-Jährige schlug der Reisenden erst grundlos ins Gesicht. Dann zog er die Notbremse – ebenfalls ohne Grund. Er wurde festgenommen. dpa

Bundespolizisten am Berliner Hauptbahnhof. dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Berlin -In Berlin hat ein 29-Jähriger am Hauptbahnhof einer Frau ins Gesicht geschlagen und in einem Regionalzug die Notbremse gezogen. Der Mann sei wenig später festgenommen worden, teilte die Bundespolizei am Montag mit.