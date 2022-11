Berliner in Oranienburg getötet: Tatverdächtiger festgenommen Ein Mann hatte den schwer verletzten Berliner gefunden und zu einer Tankstelle gebracht. Der 27-Jährige starb kurz darauf. Nun gibt es eine Festnahme. dpa

Im Fall eines getöteten Berliners in Oranienburg hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. dpa/Monika Skolimowska

Oranienburg -Nach der Tötung eines 27-Jährigen in Oranienburg hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Nach Befragung von Zeugen habe sich der Verdacht gegen einen 23-jährigen Iraker erhärtet, der in Hohen Neuendorf festgenommen worden sei, berichtete die Polizeidirektion Nord am Dienstag. Anschließend seien zwei Wohnungen in Fürstenberg und Oranienburg durchsucht und Beweismittel sichergestellt worden.