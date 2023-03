Berliner Jusos beraten über Schwarz-Rot: Ablehnung erwartet Die Jusos kommen zusammen, um über die Koalitionsverhandlungen zu beraten. Bereits im Vorfeld hatten sie eine Kampagne gegen die Zusammenarbeit mit der CDU angekündigt. dpa

Mitglieder nehmen an einer Delegiertenkonferenz der Jusos teil. Fabian Sommer/dpa

Berlin -Die Jusos wollen am Samstag (9.30 Uhr) in Berlin über die Koalitionsverhandlungen von SPD und CDU Berlin beraten. Erwartet wird, dass sich die Berliner Jusos bei ihrer Delegiertenkonferenz deutlich gegen ein schwarz-rotes Bündnis aussprechen werden. Zu der Konferenz werden die Bundestagsabgeordnete Cansel Kiziltepe und der Berliner Wirtschaftsstaatssekretär Michael Biel erwartet, die beide an den Verhandlungen beteiligt sind. SPD-Landeschefin Franziska Giffey hatte ihre Teilnahme aus Termingründen abgesagt.