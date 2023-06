Berliner Justiz will schnellere Verfahren gegen Klima-Demonstranten

Klima-Demonstranten, die etwa Straßen blockieren oder sich an Gemälden festkleben, sollen in Berlin künftig beschleunigte Verfahren bekommen können. Wie eine Sprecherin des Amtsgerichts Tiergarten am Freitag bestätigte, habe man dafür bereits die organisatorischen Voraussetzungen geschaffen und den Geschäftsverteilungsplan angepasst.

Auch die Staatsanwaltschaft Berlin hat angekündigt, künftig mehr beschleunigte Verfahren beantragen zu wollen. Dabei handele es sich um eine generelle Entscheidung der Staatsanwaltschaft, betonte eine Behördensprecherin. Dies beschränke sich also nicht nur auf Verfahren gegen Klima-Aktivisten.

Staatsanwaltschaft: Über 2000 Verfahren gegen Klima-Aktivisten in Berlin

Für ein beschleunigtes Verfahren eignen sich Strafverfahren, bei denen die Beweislage unkompliziert ist und Beschuldigte geständig sind. Nach Gerichtsangaben hat bislang ausschließlich die Amtsanwaltschaft so ein Vorgehen beantragt, die als Ermittlungsbehörde für die Verfolgung kleinerer bis mittlerer Straftaten wie etwa Ladendiebstählen zuständig ist. Neu sei, dass nun auch die Staatsanwaltschaft beschleunigte Verfahren beantragen wolle – zum Beispiel im Fall von Straßenblockaden der Klima-Aktivisten. Die Entscheidung darüber hänge aber weiterhin vom Einzelfall ab, betonte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Nach Gerichtsangaben haben bislang zwei Richterinnen die Anträge im beschleunigten Verfahren bearbeitet – im Bereitschaftsgericht am Tempelhofer Damm. Nun sollen sich zusätzlich im Kriminalgericht Moabit zunächst zwei Juristen mit diesen Anträgen schwerpunktmäßig befassen. Sollte sich abzeichnen, dass dies nicht ausreicht, könnten bis zu fünf Richterinnen und Richter eingesetzt werden, erklärte die Sprecherin.

Gericht und Staatsanwaltschaft betonten jeweils, es müsse sich zeigen, ob die Verfahren gegen die Klima-Demonstranten tatsächlich für ein beschleunigtes Verfahren geeignet seien. Die Staatsanwaltschaft hat nach eigenen Angaben bislang 2146 Verfahren (Stand: 12.6.) gegen Klima-Demonstranten auf den Tisch bekommen. Davon richten sich 1922 gegen Mitglieder der Klima-Gruppe Letzte Generation, der Rest gegen Mitglieder von Extinction Rebellion.