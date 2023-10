Berliner Justiz: So wenig Verurteilte wie seit 25 Jahren nicht mehr

Seit Jahren geht die Zahl der Verurteilungen in Berlin stetig zurück. Mit knapp 32.000 Verurteilten im Jahr 2022 ist der tiefste Stand seit mehr als 25 Jahren erreicht worden, wie das Statistikamt am Donnerstag mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Zahl um 8,3 Prozent. Im Jahr 1998 waren es mit knapp 58.000 noch beinahe doppelt so viele Verurteilungen wie im Jahr 2022. Damit wurde 1998 der Höchstwert der letzten 25 Jahre erreicht.

Ungefähr die Hälfte aller Verurteilten in Berlin war den Angaben entweder ein- oder mehrmals vorbestraft. Fast 80 Prozent der Verurteilten waren Männer. Zu den häufigsten Straftaten zählten neben Diebstahl und Unterschlagung, Straftaten im Straßenverkehr. Diese beiden Straftatengruppen machten laut dem Statistikamt jeweils knapp ein Fünftel aller Verurteilungen aus. Ungefähr 19 Prozent der Verurteilten wurden wegen Betrugs und Unterschlagung bestraft.