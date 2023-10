Zwei Unbekannte haben am Samstagmittag ein Juweliergeschäft in Charlottenburg-Wilmersdorf überfallen. Wie die Berliner Polizei am Sonntag mitteilt, betraten die beiden mutmaßlichen Räuber den Laden in der Mainzer Straße gegen 11.55 Uhr und drängten die Angestellte zunächst in einen angrenzenden Raum.

Einer der beiden Tatverdächtigen soll dabei eine Schusswaffe in der Hand gehalten und die 51 Jahre alte Frau damit geschlagen haben. Daraufhin sollen die Männer Schmuck sowie Geld an sich genommen haben. Als die 51-Jährige sich lautstark bemerkbar gemacht haben soll, seien die Kriminellen mit der Beute aus dem Laden gestürmt, wie die Polizei weiter mitteilt.



Sie flüchteten dann in einen bereits wartenden Wagen und fuhren davon. Die Mitarbeiterin klagte über Schmerzen an einer Schulter, lehnte aber eine ärztliche Behandlung ab. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.