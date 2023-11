Berliner Kältehilfe: So viele Schlafplätze für Obdachlose gibt es in diesem Winter

Die kalte Jahreszeit hat begonnen. Für Obdachlose in Berlin wird nun jeder Tag und jede Nacht wieder zum Kampf gegen die Kälte. Die Berliner Kältehilfe unterstützt mit ihren Angeboten Hunderte Menschen in Not. Bereits seit dem 1. Oktober gibt es 600 Schlafplätze, ab heute wird auf 1000 aufgestockt. In allen Notunterkünften gibt es abends eine warme Mahlzeit, morgens ein Frühstück. Der überwiegende Teil der Notübernachtungen hat zudem Duschmöglichkeiten.

Schon im Oktober sei die Kältehilfe Berlin an ihre Grenzen gekommen, sagte eine Sprecherin der Berliner Zeitung. „Wir hoffen aber, dass sich das mit der Erweiterung jetzt legen wird.“ Über 30 Unterkünfte gibt es in ganz Berlin. Die Obdachlosen sollen auch mit Kleidung, Beratung und medizinischer Hilfe unterstützt werden. Außerdem gibt es wie jedes Jahr mobile Hilfe in Form von Kältebussen, die in ganz Berlin unterwegs sind.

Kältebus ist wieder in Berlin unterwegs. Nummer abspeichern und mit offenen Augen durch die Stadt gehen: 030690333690 🧿 pic.twitter.com/OdQ0NTDgDm — Orkan ÖZDEMIR (@orkanoezdemir) November 1, 2023

Berliner Kältehilfe erweitert Angebote für Obdachlose mit Ampelsystem

Neu ist in diesem Jahr eine Ampelfunktion auf der Webseite der Kältehilfe. Mit dem Ampelsystem können Bedürftige sehen, wie am Abend die Lage in den Unterkünften ist und ob noch Plätze verfügbar sind. „Da aber nicht alle Obdachlosen die technischen Voraussetzungen dafür haben, ist es unser Wunsch, dass so viele Berlinerinnen und Berliner wie möglich die Kältehilfe-App herunterladen und Menschen auf der Straße, die in Not sind, ansprechen“, sagte die Sprecherin.

Wenn Menschen bei Kälte im Freien übernachten, sollen Bürgerinnen und Bürger nicht wegsehen. Die wichtigsten Hilfe-Nummern der Kältehilfe stehen auf der Webseite. Der Kältebus der Berliner Stadtmission kann unter 030 690 333 690 täglich von 20 bis 2 Uhr alarmiert werden. In Notlagen kann jederzeit auch die Notrufnummer 112 gewählt werden.

Die Schließung der Notunterkünfte erfolgt wieder schrittweise: Ende März schließen die meisten, einige erst Ende April. Laut einer offiziellen Zählung aus dem Jahr 2020 gibt es um die 2000 Obdachlosen in Berlin. Die Dunkelziffer ist jedoch deutlich höher. So schätzt auch die Sprecherin der Kältehilfe die Zahl auf 2000 bis 6000.