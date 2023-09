Berliner Kriminalgericht: Brandmeldeanlagen defekt – Verhandlungen verschoben

Im Berliner Kriminalgericht in Moabit sind am Donnerstagmorgen die Brandmeldeanlagen ausgefallen. Das bestätigt die Justizverwaltung. Offenbar müssen deswegen auch Verhandlungen verschoben werden, da die Wachtmeister Brandstreife laufen müssen und so nicht mehr genügend Personal zur Verfügung steht. Haftsachen hätten derzeit Vorrang.

Mitarbeiter aus anderen Behörden sollen eingesetzt werden, damit wieder genügend Personal für die Verhandlungen zur Verfügung steht. Es werde mit Hochdruck daran gearbeitet, die Anlage wieder in Gang zu setzen.