Berliner Kudammkomödie zieht an den Potsdamer Platz Das Theater ist auf eine Ausweichspielstätte angewiesen, weil das ursprüngliche Gebäude am Kurfürstendamm abgerissen wurde. Ein geplanter Neubau verzögert sich. Jetzt gibt es eine vorübergehende Lösung. dpa

Max von Pufendorf steht bei einer Probe des Stücks auf der Bühne. dpa/Christophe Gateau

Berlin -Die Berliner Komödie am Kurfürstendamm hat ein neues Ausweichquartier gefunden. Das Theater zieht zum Jahreswechsel vorübergehend an den Potsdamer Platz. Nach langen, produktiven Verhandlungen sei der Vertrag mit dem Theater am Potsdamer Platz nun unterschrieben. „Mir fällt ein Stein vom Herzen“, teilte Intendant Martin Woelffer am Dienstag mit.