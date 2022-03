Ab einschließlich Freitag gibt es bis auf wenige Ausnahmen keine Maskenpflicht mehr in Berlin. Einige Kulturinstitutionen in Berlin wollen dennoch an einer Maskenpflicht festhalten. Das bestätigten führende Theater und Opernhäuser der Hauptstadt am Mittwoch auf Anfrage. Gelten soll dann etwa in den drei großen Häusern Staatsoper Unter den Linden, Deutsche Oper und Komische Oper nicht nur eine Empfehlung, sondern eine Pflicht zum Tragen von Masken, sowohl in den Foyers als auch am Platz.

Auch Deutsches Theater, Berliner Ensemble und Volksbühne setzen weiterhin auf maskierte Gäste, bei Schaubühne und in der Philharmonie sind vergleichbare Regelungen ebenfalls im Gespräch. Auch beim Deutschen Historischen Museum und im Humboldt-Forum ist eine Maskenpflicht weiter vorgesehen, andere Museen sind noch in der Abstimmung. Eine allgemeine Empfehlung vonseiten der Berliner Kulturverwaltung wird für diesen Donnerstag erwartet.

„Dieses Vorgehen ist rechtlich unzulässig“

„Wir wollen unserem Publikum weiterhin einen sicheren und angenehmen Theaterbesuch am Berliner Ensemble ermöglichen und werden deshalb unsere Schutzmaßnahmen Schritt für Schritt und mit Umsicht anpassen“, sagte der Intendant des Berliner Ensembles, Oliver Reese. Um Ansteckungsmöglichkeiten weiterhin zu minimieren, solle die Maskenpflicht im April auch während der Vorstellungen beibehalten werden.

Marcel Luthe, Vorsitzender der GG-Gewerkschaft, hält dieses Vorgehen für rechtlich unzulässig. „Es kann nicht sein, dass jeder nun seine eigenen Gesetze erfindet“, sagte Luthe der Berliner Zeitung. Und weiter: „Das Hausrecht darf sich nur im Rahmen der gültigen Gesetze bewegen. Für irgendwelche sachfremden Vorgaben gibt es keine rechtliche Grundlage. Ebenso gut könnte man dann auch eine Selektion der Gäste nach Gewicht oder Haarfarbe durchsetzen.“ Sollte dem Theater-Freund Luthe der Eintritt wegen einer fehlenden Maske in den kommenden Tagen verwehrt werden, werde er sofort Anzeige erstatten. Luthe: „Auch das Antidiskriminierungsgesetz des Landes Berlin verbietet derartige Alleingänge eindeutig.“

Die Berliner Clubs werden am Freitag ohne Einschränkungen öffnen, so ein Sprecher des Dachverbands Clubcommission auf Anfrage der Berliner Zeitung. „Die Maskenpflicht ist während der gesamten Pandemie nie ein Thema gewesen, denn Clubkultur ist mit Maske nicht möglich.“ Die Clubs hätten nun geprüft, ob sie auch nach dem 1. April trotzdem Impf-oder Genesenennachweise verlangen dürfen, um Ansteckungen beim Tanzen zu vermeiden. „Rechtlich ist das Verlangen der Nachweise aus Datenschutzgründen nicht mehr möglich. Für 2G, 3G oder 2G-plus gibt es keine rechtliche Grundlage mehr“, so der Sprecher.

Was gilt in Geschäften und Kinos?

In den Berliner Yorck-Kinos soll es keine Maskenpflicht geben, „aber wir bitten um gegenseitige Rücksichtnahme und das freiwillige Tragen von Masken bis zum Sitzplatz“. In den Sälen werde es vorerst weiterhin einen Platz Abstand zwischen den Besuchergruppen geben, hieß es.

Viele Geschäfte und Einkaufszentren haben ebenfalls den Verzicht auf die Maske angekündigt, darunter Ikea, MediaMarkt und Saturn, das Alexa, die East Side Mall, die Mall of Berlin und das Ring-Center, Douglas, Gerry Weber, Woolworth, Thalia, Deichmann sowie C&A. (mit dpa)