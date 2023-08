Der Berliner Kultursenator Joe Chialo (CDU) hat im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung laut Vorabmeldung vom Freitag seine neuen Ideen für die Berliner Kulturlandschaft verraten. Demnach will er auch Schlagerkünstler mit Geld unterstützen: „Ich finde, wir sollten auch Schlagermusik fördern, wenn es unseren Förderkriterien entspricht“, sagte Chialo der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung laut Vorabmeldung vom Freitag. So will er aus seinem Etat künftig nicht mehr nur die klassische Hochkultur, sondern verstärkt auch populäre Kunstformen wie den Schlager unterstützen.

Außerdem denkt Chialo darüber nach, Eintrittspreise für Theater und Konzerte an die Nachfrage zu koppeln. Das Konzept sieht er demnach als Alternative zu allgemein steigenden Preisen. Dabei verwies er als Beispiel auf das „System wie bei Flugtickets, dass die Karten je nach Auslastung entweder teurer oder günstiger werden“. Damit habe etwa der Friedrichstadt-Palast gute Erfahrungen gemacht. „Das könnte ein Modell für weitere Häuser sein“, sagte der CDU-Politiker.

Kultur als Bindeglied „auch zwischen Stadtrand und Innenstadt“

Zur Förderung von Schlagermusik sagte Chialo, man könne nicht sagen: „Dem Jazzmusiker gebe ich Geld, der Schlagersänger wird sein Auskommen schon auf dem Volksfest finden.“ Der 53-Jährige findet das falsch: „Wir müssen über alle Musikrichtungen reden, die die Herzen zum Klingen bringen.“

Dazu gehöre auch der Schlager, dessen Förderung dem Senator zufolge den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken soll. „Da geht es um die Rolle der Kultur als Bindeglied – zum Beispiel auch darum, dass wir Stadtrand und Innenstadt zusammenbringen“, betonte er.

Grundsätzlich unterstützt die Senatsverwaltung für Kultur verschiedene Formen des Kulturschaffens von Bildender Kunst und Literatur über Musik bis hin zu Theater und allem dazwischen. Popmusik fördert der Berliner Senat nochmal gesondert über das Musicboard, 2022 hatte es ein Gesamtbudget von rund fünf Millionen Euro zur Verfügung. Das Musicboard gibt vielversprechenden jungen Künstlerinnen und Künstlern Starthilfe. Es unterstützt zum Beispiel aber auch Clubs dabei, adäquaten Schallschutz zu installieren.