Berliner Landgericht: Straßenblockade der Letzten Generation gerechtfertigt

Das Landgericht Berlin hat eine einzelne Straßenblockade der Letzten Generation als rechtmäßig eingeordnet. Demnach war sie von der Versammlungsfreiheit geschützt. Der Beschluss vom 31. Mai liegt der Berliner Zeitung vor. Die Aktivisten teilen mit: „Die Nötigung ist laut Gericht nicht verwerflich: Die Beeinträchtigung der Autofahrer:innen ist eine sozial-adäquate Folge der Versammlung – begründete das Landgericht seinen Beschluss.“

Ähnliche Entscheidungen habe es schon mehrfach an Amtsgerichten gegeben, unter anderem zuletzt in München. Nun sehe auch eine höhere Instanz die Straßenblockaden der Letzten Generation als gerechtfertigt an.

„Es gibt bei uns bislang keine Grundsatzentscheidung“, sagte die Sprecherin der Berliner Strafgerichte, Lisa Jani. Das Amtsgericht Tiergarten habe inzwischen Hunderte Strafbefehle gegen Mitglieder der Klimagruppe Letzte Generation erlassen, die von der Staatsanwaltschaft Berlin beantragt wurden. In der Regel geht es um Nötigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Landgericht: Konkrete Folgen der Blockade sind entscheidend

Wörtlich heißt es in dem Beschluss des Berliner Gerichts: „In einer Gesamtschau der genannten Umstände, insbesondere einer zwar sehr großen Zahl an beeinträchtigten Verkehrsteilnehmern mit teils sicherlich dringlichen Fahrten [...] und einem sehr konkreten Bezug des Protestgegenstandes zum Straßenverkehr, ist in einer Gesamtschau nur eine so große Beeinträchtigung von Rechten von Verkehrsteilnehmern festzustellen, dass die verursachte Beschränkung ihrer Fortbewegungsfreiheit als sozial-adäquate (Neben-) Folge der rechtmäßig durchgeführten Versammlung hinzunehmen ist und hinter der Versammlungsfreiheit zurücktreten muss.“

Bundesjustizminister Marco Buschmann hatte zuvor in der Sendung Anne Will gesagt: „Diese Straßenblockaden sind Nötigung, dass ist auch aus der Rechtsprechung heraus auch völlig eindeutig.“ Das Berliner Landgericht hat zumindest die eine Aktion nun nicht als Nötigung gewertet. Das Gericht machte in seiner Begründung allerdings deutlich, dass es bei der Bewertung auf die konkreten Folgen und das Ausmaß der jeweiligen Blockade ankommt. (mit dpa)