Berliner Landgericht verhängt Haftstrafen für Schleuserbande – 1000 Menschen geschleust

Das Berliner Landgericht hat am Freitag die Mitglieder einer Schleuserbande verurteilt. Die Bande schleuste mehr als 1000 Menschen nach Deutschland und erzielte so Millionen-Gewinne. Das Gericht verhängte gegen den mutmaßlichen Kopf der Bande und gegen fünf weitere Angeklagte Freiheitsstrafen. Der Hauptangeklagte erhielt siebeneinhalb Jahre Haft, außerdem ordnete das Gericht in seinem Fall die Einziehung von sieben Millionen Euro an, die er aus illegalen Geschäften erlangt habe. Im Fall eines 57-Jährigen seien 3,3 Millionen Euro einzuziehen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Es habe sich um ein „kriminelles System“ gehandelt, sagte der Vorsitzende Richter. Nicht-EU-Bürger seien mit gefälschten Dokumenten als angebliche EU-Bürger nach Deutschland geschleust und zu Unternehmen vermittelt worden. Dabei sei die Illegalität der Arbeiter ausgenutzt worden. So habe es keine Urlaubsansprüche und keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, aber Abzüge für Vermittlung, Transport oder Unterkunft sowie strikte Strafzahlungen gegeben. Dadurch seien Leiharbeiter „diszipliniert“ worden. Sie hätten sich auf die Arbeitsbedingungen wegen ihrer schlechten Lebensbedingungen in ihrer Heimat eingelassen.

Die Menschen sollen unter anderem in der Ukraine und Moldawien angeworben worden sein

Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter sollen unter anderem in der Ukraine, in Kasachstan und Moldawien angeworben und mit gefälschten EU-Papieren ausgestattet worden sein. Über gegründete Scheinfirmen in baltischen Staaten seien die Frauen und Männer nach Deutschland an Logistikunternehmen großer Lebensmittel- und Onlinehändler vermittelt worden.

Im Prozess gegen die 44- bis 63-jährigen Angeklagten ging es um Straftaten zwischen 2018 und Ende 2021. Allein im Tatzeitraum sei ein Umsatz von 30 Millionen Euro erreicht worden, mehr als 1000 Menschen seien in ganz Deutschland beschäftigt worden, hieß es weiter im Urteil. Dem deutschen Steuerzahler sei durch die Nichtabführung von Sozialversicherungsbeiträgen in Deutschland ein Schaden von sechs Millionen Euro entstanden.

Im Dezember 2021 hatten Polizei und Zoll die mutmaßliche Bande gefasst. Bei einer bundesweiten Razzia mit 2200 Polizisten wurden etwa 50 Wohnungen und Büros durchsucht und Millionensummen beschlagnahmt.

Mutmaßlicher Kopf der Schleuserbande hat deutsche und russische Staatsangehörigkeit

Die Angeklagten wurden zum Teil auch der gewerbs- und bandenmäßigen Urkundenfälschung sowie der Beschäftigung von Ausländern ohne Aufenthaltstitel und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen oder der Beihilfe dazu für schuldig befunden.

Die mit siebeneinhalb Jahren höchste Strafe erging gegen den mutmaßlichen Kopf der Bande - nach seinen Angaben ein Mann mit deutscher und russischer Staatsangehörigkeit. Ein 57-Jähriger erhielt vier Jahre und acht Monate Haft, eine 44-Jährige soll für drei Jahre und elf Monate in Haft, ein 48-Jähriger für viereinhalb Jahre. Im Fall eines 63-jährigen Steuerberaters entschied das Gericht auf eine zweijährige Bewährungsstrafe wegen Beihilfe zum Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt.

Die Entscheidung entspricht im Wesentlichen den Anträgen der Staatsanwaltschaft. Die Verteidiger hatten geringere Strafen gefordert.