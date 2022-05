Die Berliner Linke-Politikerin Evrim Sommer hat ihren Rückzug aus der Partei angekündigt. Wie der Spiegel berichtet, begründete sie ihren Schritt mit der Russlandpolitik ihrer Partei. In ihrer schriftlichen Austrittsankündigung beklagte sie demnach, dass die Linke „von einer Sowjetnostalgie bestimmt“ sei.

„Maßgebliche Teile der Partei reproduzieren öffentlich das Narrativ des Putins-Regimes und haben oft genug einseitig die Interessen des Kreml unterstützt“, so Sommer. Der Nato eine Haupt- oder Mitschuld an Putins Angriffskrieg auf die Ukraine zu geben, liege „jenseits der Realität“. Ebenfalls irritiert zeigte sich die Politikerin kurdischer Herkunft über den Umgang mit der Situation der Kurden in Syrien: Es sei für sie untragbar, dass Teile der Partei das Assad-Regime in Syrien unterstützten.

Wer wie @linksfraktion die GRÖẞTE Putinistin Aller Zeiten (GRÖPAZ) Sevim Dagdelen Sprecherin für internationale Beziehungen sein lässt, hat jede politische Glaubwürdigkeit verloren! https://t.co/5pt8OOh6FW — Helin Evrim Sommer (@HESommer) May 3, 2022

Sommer saß lange im Berliner Abgeordnetenhaus

Zudem fehle es ihr an einer deutlichen Abgrenzung zu antisemitischen Organisationen wir Hamas und Hisbollah. „Wer hier keine klare Haltung zeigt, kann auch Rassismus nicht glaubhaft bekämpfen,“ erläuterte Sommer weiter. Sie schließt ihre Erklärung mit deutlichen Worten: „Ich bin davon überzeugt, dass die Linke nicht mehr in der Lage ist, sich fundamental zu erneuern.“

Evrim Sommer wurde 1997 Mitglied der Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS). Die PDS ging 2006 im Zuge der Fusion mit der WASG in der Partei Die Linke auf. Sommer war zwischen 1999 und 2016 Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses und anschließend von 2017 bis 2021 Mitglied des Deutschen Bundestages.

Die Linke steckt derzeit in einer tiefen Krise. Im Saarland erlebte sie bei der Landtagswahl im März eine Wahlniederlage. Sie verlor 10,2 Prozentpunkte und flog mit 2,6 Prozent aus dem Landtag. Zudem muss sich die Partei aktuell einem Sexismus-Skandal stellen. Linke-Bundeschefin Susanne Hennig-Wellsow trat zurück – auch aus Protest gegen sexistisches Verhalten in der Partei.