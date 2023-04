Berliner Luxushotel: Ulrich Schwer wird Manager des Hotel de Rome

Im Rocco Forte Hotel de Rome in Berlin-Mitte wechselt die Führung. Ab Mitte Mai wird Ulrich Schwer General Manager der Hauses und folgt somit auf Gorden Debus, teilte das Hauptstadt-Hotel am Dienstag mit.

Schwers Karriere im Gastgewerbe hat laut den Angaben vor über 20 Jahren in Berlin seinen Anfang genommen. Nach Stationen in mehreren renommierten Hotels im Ausland und Deutschland wird er nun wieder in der Hauptstadt arbeiten.

„Mit der Ernennung von Ulrich Schwer zum neuen General Manager des Hotel de Rome legt Rocco Forte die zukünftige Führung des Berliner Hauses in die Hände eines international und in der Luxus-Hotellerie erfahrenen Managers, der zwei Jahre in Folge – 2021 und 2022 – vom Aral Schlemmer Atlas als einer der 50 Top Hoteliers in Deutschland ausgezeichnet wurde“, heißt es in einem Schreiben der Verantwortlichen des Hotels. Schwer erklärte indes, dass er sich auf die neue Rolle in Berlin außerordentlich freue.

Historisch: Gebäude ist denkmalgeschützt

Das Hotel befindet sich im restaurierten ehemaligen Hauptsitz der Dresdner Bank von 1889 am Berliner Bebelplatz. Es ist einzigartig in seiner Kombination aus denkmalgeschützter Architektur und zeitgenössischem Design.