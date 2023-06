Berliner Mietspiegel 2023: Vergleichsmiete steigt um 5,4 Prozent

Der neue Mietspiegel für Berlin ist da. Die ortsübliche Vergleichsmiete für die Bundeshauptstadt steigt danach im Vergleich zum Mietspiegel 2021 um 5,4 Prozent – von 6,79 Euro je Quadratmeter Wohnfläche auf 7,16 Euro je Quadratmeter kalt. Also um 37 Cent je Quadratmeter Wohnfläche kalt.

Mit dem neuen Mietspiegel eröffnen sich für die Vermieter neue Spielräume für Mieterhöhungen. Denn Vermieter dürfen die Miete in laufenden Verträgen nur dann erhöhen, wenn die ortsübliche Miete noch nicht erreicht ist. Rechtlich zulässig ist, die Miete um bis zu 15 Prozent in drei Jahren anzuheben.

Der Mietspiegel dient Vermietern dazu, Mieterhöhungen zu begründen. Mieter können anhand der Preisübersicht prüfen, ob die Forderungen berechtigt sind. Zugleich dient der Mietspiegel den Mietern dazu, zu kontrollieren, ob die Mietpreisbremse eingehalten wird. Sie sieht vor, dass Vermieter beim Abschluss eines neuen Mietvertrags die ortsübliche Miete um maximal zehn Prozent überschreiten dürfen.

Der neue Mietspiegel basiert nicht auf einer Erhebung neuer Mietdaten, wie ursprünglich geplant. Grund dafür ist, dass die Vergabe des Auftrags angefochten wurde, wodurch die pünktliche Erstellung bis zum Mai nicht möglich war. Der neue Mietspiegel wurde deswegen von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung auf Grundlage des Mietspiegels von 2021 fortgeschrieben - anhand von Daten des Amtes für Statistik zur Entwicklung der Nettokaltmieten sowie der Entwicklung der Verbraucherpreise ohne Nahrungsmittel und Energie.

Mieter- und Vermieterverbände hatten zunächst über einen Verbände-Mietspiegel verhandelt. Weil sich beide Seiten nicht über den prozentualen Anstieg der ortsüblichen Vergleichsmiete einig wurden, kam ein solcher Mietspiegel aber nicht zustande. Deswegen wurde der Mietspiegel 2023 von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung festgesetzt. Die Senatsverwaltung entschied dabei, welche Preisentwicklung sie zugrunde legt. Der Anstieg um 5,4 Prozent bewegt sich zwischen den zuvor erhobenen Forderungen von Mieter- und Vermieterverbänden.

Weil dem neuen Mietspiegel keine aktuellen Mietdaten zugrunde liegen, handelt es sich nicht um einen qualifizierten Mietspiegel, sondern nur um einen einfachen Mietspiegel. Das schmälert die Aussagekraft etwas. Denn ein qualifizierter Mietspiegel wird nach wissenschaftlichen Kriterien erarbeitet und gilt als Werk von besonderem Wert. Will ein Vermieter die Miete mit Verweis auf Vergleichswohnungen oder ein Gutachten anheben, was rechtlich zulässig ist, muss er in Gebieten mit einem qualifizierten Mietspiegel stets auf die ortsübliche Miete dieses Werks hinweisen. Das führt dazu, dass Mietanhebungen in der Regel gleich mit dem qualifizierten Mietspiegel begründet werden – und eher nicht so hoch ausfallen.

In Berlin besteht nun also die Gefahr, dass Vermieter ihre Mieterhöhungen vermehrt auf andere Begründungsmittel stützen, etwa die Benennung von Vergleichswohnungen. Die Zeit ohne qualifizierten Mietspiegel soll aber überschaubar sein. Der Mietspiegel 2023 soll schon im nächsten Jahr von einem qualifizierten Mietspiegel abgelöst werden.