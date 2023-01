Berliner Modewoche: Andie MacDowell und Maye Musk sind da Die Fashion Week in Berlin hat prominenten Besuch bekommen. Hollywoodstar Andie MacDowell besuchte am Mittwochabend die Laufstegschau von Marc Cain im früher... dpa

Berlin -Die Fashion Week in Berlin hat prominenten Besuch bekommen. Hollywoodstar Andie MacDowell besuchte am Mittwochabend die Laufstegschau von Marc Cain im früheren Flughafen in Tempelhof. Begleitet wurde die 64-Jährige von ihrer Tochter Rainey Qualley. Auch Model Maye Musk - die Mutter des Tech-Milliardärs Elon Musk - kam nach Berlin. Sie hatte auch einen kurzen Auftritt während der Show. Zu den Gästen gehörten zudem die Moderatorinnen Frauke Ludowig und Mareile Höppner. Die Modewoche findet zweimal jährlich statt.