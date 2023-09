Berliner Molkenmarkt: Schon Hunderttausende archäologische Funde

Im historischen Herzen Berlins werden auch heutzutage noch archäologische Funde gemacht. Im Fokus steht dabei häufig der Molkenmarkt in Berlin-Mitte, wo seit dem Start der Grabungen 2019 rund 300.000 Objekte gefunden und dokumentiert worden. Es handelt sich um Zeugnisse unterschiedlichster Epochen vom Mittelalter bis zur Neuzeit, wie der Wissenschaftliche Projektleiter Eberhard Völker der Deutschen Presse-Agentur sagte. Einige urgeschichtliche Befunde legten zudem nahe, dass sich bereits vor 8000 bis 10.000 Jahren Menschen hier aufhielten.

„Unser wohl spektakulärster Fund war ein Goldring mit Schmuckstein aus der Zeit um 1400“, berichtete der Experte vom Landesdenkmalamt. „Bis dahin war kein Fund eines Ringes aus jener Zeit in Berlin dokumentiert. Wir nennen ihn deswegen auch Berliner Ring.“

Am ältesten Platz Berlins soll ein Stadtquartier entstehen

Der Molkenmarkt nahe des Roten Rathauses ist der älteste Platz Berlins und blickt auf rund 800 Jahre Siedlungsgeschichte zurück. Innerhalb eines Jahrzehnts soll dort ein neues Stadtquartier mit Wohnungen, Gewerbe, Kultur und Erholungsmöglichkeiten entstehen. Zuvor sind die Archäologen am Zug, die das Areal in drei bis fünf Metern Tiefe systematisch und schrittweise untersuchen. „Unsere Grabungen werden voraussichtlich bis 2025 dauern“, so Völker.