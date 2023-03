S-Bahn Berlin: Zugverkehr der Linien S2, S8 und S85 unterbrochen

Auf mehreren S-Bahn-Linien in Berlin-Pankow besteht derzeit ein Ersatzverkehr mit Bussen. Grund ist wohl ein Kabeldiebstahl.

Wegen eines Kabeldiebstahls in Berlin-Pankow ist der Zugverkehr der Linien S2 und S8 am Freitagmorgen unterbrochen worden. Die S2 verkehrte nicht zwischen Nordbahnhof und Blankenburg und die S8 nicht zwischen Bornholmer Straße und Blankenburg, wie die S-Bahn Berlin am Morgen mitteilte. Die S85 fuhr vorerst gar nicht.

Ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde für die Haltestellen Bornholmer Straße, Pankow, Pankow-Heinersdorf und Blankenburg eingerichtet. Wie die S-Bahn Berlin auf Twitter mitteilte, verkehrt der Pendelverkehr derzeit im 20-Minuten-Takt. Betroffenen werde allerdings auch dazu geraten, den Streckenabschnitt zu umfahren – beispielsweise mit der Tramlinie 50 zwischen Bornholmer Straße und Pankow.