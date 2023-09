Berliner Paketbote sackt Waren im Wert von 50.000 Euro für sich ein

Ein Paketzusteller hat zwischen Juli 2020 und Dezember 2021 offenbar Pakete nicht ausgeliefert, sondern für sich behalten. Das teilte die Berliner Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Er soll dabei gezielt – und meistens auch erfolgreich – hochwertige Warensendungen für sich aussortiert haben. So soll er in den Besitz von Kleidung, Smartphones, Fernsehern und Computern im Wert von 50.000 Euro gekommen sein. Die Staatsanwaltschaft erhob nach eigenen Angaben wegen veruntreuender Unterschlagung in 68 Fällen Anklage.