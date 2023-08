Fotos und Geschichten: Berliner Philharmonie sucht besondere Augenblicke

Die Berliner Philharmonie feiert im Herbst ihr 60-jähriges Bestehen. Das Konzerthaus wurde am 15. Oktober 1963 eröffnet. Nun sucht die Philharmonie besondere Augenblicke aus der sechs Jahrzehnten währenden Geschichte. So werden in einem veröffentlichten Aufruf Geschichten, Erinnerungen oder Bilder aus der Bauphase und Anfangszeit des Gebäudes gesucht, wie die Philharmonie am Dienstag mitteilte. Das Konzerthaus befindet sich unweit des Potsdamer Platzes.

Die „schönsten philharmonischen Geschichten“ sollen im Jubiläumsmonat etwa auf der Website und in den Social-Media-Kanälen der Philharmonie veröffentlicht werden.

Der deutsche Architekt Hans Scharoun (1893–1972) errichtete das Gebäude. Als Vertreter der organischen Moderne ließ er entsprechende Elemente in das Bauwerk einfließen. Das bis heute für seine ikonische Architektur mit goldfarben schimmernder Fassade und geschwungenen Dachlinien gefeierte Gebäude ist Heimat der Berliner Philharmoniker, die als eines der international führenden Orchester gelten.