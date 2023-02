Berliner Philharmoniker: Vineta Sareika-Völkner wird als erste Frau Konzertmeisterin Das Berliner Orchester wird oft als bestes der Welt bezeichnet. Mit Vineta Sareika-Völkner wird dort nun erstmals eine Frau Konzertmeisterin. dpa

Vineta Sareika-Völkner Berliner Philharmoniker/dpa

Berlin -Zum ersten Mal in der 140-jährigen Geschichte der Berliner Philharmoniker wird dort eine Frau Konzertmeisterin. Vineta Sareika-Völkner aus der Gruppe der ersten Violinen hat nach Angaben des Orchesters das Probespiel für die Stelle gewonnen. „Die Musikerin ist in der Geschichte des Orchesters die erste Frau auf dieser Position“, hieß es in einer Mitteilung vom Freitag. „Wir gratulieren herzlich!“