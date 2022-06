Berlin - Die Berliner Polizei ist am Mittwochmorgen zu Durchsuchungen ausgerückt. Die Maßnahmen stünden im Zusammenhang mit einem Drogenverfahren, sagte eine Polizeisprecherin. Die Polizei sei seit 6 Uhr in mehreren Bezirken im Einsatz, unter anderem in Neukölln und Schöneberg. Weitere Details nannte die Sprecherin zunächst nicht. Zuvor hatte die B.Z. über die Razzia berichtet.