Berliner Polizei fahndet mit Video nach Einbrecher-Trio

Zwei Männer sollen in ein Einfamilienhaus im Berliner Norden eingebrochen sein. Ein dritter fuhr das Fluchtfahrzeug. Die Polizei hat nun ein Video der Tat veröffentlicht.

Die Berliner Polizei hat mit einem Fahndungsaufruf Berlinerinnen und Berliner um Hilfe bei der Suche nach drei Einbrechern gebeten. Wie die Polizei am Dienstag bekannt gab, ereignete sich der Einbruch in der Nacht des 18. Juli 2022 in ein Einfamilienhaus im Berliner Ortsteil Rosenthal.

Zwei der Gesuchten sollen unter anderem hochwertigen Schmuck und Bargeld entwendet haben. Ihr Komplize fuhr gegen 3.10 Uhr mit einem dunklen Mercedes-Benz vor das Haus in der Straße An der Priesterkoppel. Die Tatverdächtigen luden ihre Beute ein und flüchteten. Beim gewaltsamen Eindringen in das Haus entstand dieses Video.

Die Polizei fragt Wer kennt die abgebildeten Männer?

Wer kann Angaben zu ihrer Identität und/oder den Aufenthaltsorten der Männer machen?

Wer hat zum fraglichen Zeitpunkt auffällige Beobachtungen gemacht?

Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Pkw machen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise, z. B. zum Diebesgut, geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord), Am Nordgraben 7, 13437 Berlin-Reinickendorf, unter den Telefonnummern (030) 4664-172110 oder (030) 4664-172130 sowie außerhalb der Bürodienstzeiten unter (030) 4664-171010, per E-Mail an Dir1K21@polizei.berli.de, die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.