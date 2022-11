Berliner Polizei fahndet nach mutmaßlichen U-Bahn-Schlägern Die Berliner Polizei fahndet mit Fotos nach zwei Männern, die einen Mann in einem U-Bahnhof verprügelt und dabei schwer verletzt haben sollen. Wie die Polize... dpa

Berlin -Die Berliner Polizei fahndet mit Fotos nach zwei Männern, die einen Mann in einem U-Bahnhof verprügelt und dabei schwer verletzt haben sollen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, sollen die beiden Unbekannten bereits in der Nacht vom 26. auf den 27. November vergangenen Jahres einen 34-Jährigen aus der U-Bahn geschubst und bewusstlos geprügelt haben. Nach dem Angriff an der Station Westphalweg in Mariendorf waren die mutmaßlichen Täter von Überwachungskameras aufgezeichnet worden. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.