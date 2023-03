Berliner Polizei fährt jetzt E-Motorroller

Berlin -Die Berliner Polizei ist jetzt auch auf ihren Motorrädern zum Teil mit einem elektrischen Antrieb unterwegs. Vier vollelektrisch fahrende große BMW-Motorroller mit Polizeiausstattung wurden am Donnerstag übergeben, wie die Polizei mitteilte. Sie sollen die Motorradstaffel der Polizei ergänzen. Geplant sei zunächst ein zweijähriger Test, um zu klären, wie sich die E-Motorroller im Dienstalltag bewähren.

Benutzt werden sollen die Fahrzeuge besonders bei Einsätzen, an denen keine klassischen Motorfahrzeuge beteiligt sind, also Laufveranstaltungen, Fahrradkorsos, Inliner-Veranstaltungen, aber auch bei Staatsbesuchen. Die Polizei betonte dabei: „Inzwischen sind rund sechs Prozent aller polizeieigenen Fahrzeuge in Berlin mit alternativen Antrieben unterwegs.“