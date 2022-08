Erst am Mittwoch hatten Polizei und Ordnungsamt in Friedrichshain Shisha-Bars kontrolliert und dabei über 100 Kilo illegalen Shisha-Tabak beschlagnahmt. Am Freitagabend fanden nun die nächsten Kontrollen statt - und wieder wurden die Ermittler fündig, dieses Mal in Kreuzberg.

Insgesamt kontrollierten LKA, Zoll, Berliner Polizei und das Ordnungsamt zwischen 16 und 24 Uhr fünf Lokale im Graefekiez. Nach Informationen der Berliner Zeitung soll es dabei auch um Clankriminalität gegangen sein. In fast allen Lokalen registrierten die Beamten Ordnungswidrigkeiten und teilweise auch Straftaten, unter anderem Steuerhehlerei, Schwarzarbeit, illegalem Alkoholausschank, Verstoß gegen das Jugendschutzgesetz.

Morris Pudwell Einsatzkräfte bei der Wohnungsdurchsuchung.

In der „Madello Lounge“ in der Gneisenaustraße hatten die Beamten alle Hände voll zu tun: Fünf Ordnungswidrigkeiten und mindestens sechs Straftaten wurden festgestellt. Ein Auto wurde ebenfalls durchsucht, wobei ein scharfer „Schießkugelschreiber“ und 100 Schuss der passenden Munition sichergestellt wurden. Auch eine Wohnung wurde durchsucht. Die Ermittler fanden außerdem Dopingmittel in Form von Tabletten und Ampullen, Anabolika und mehr als 8000 Euro Bargeld.