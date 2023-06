Berlin-Lichtenberg: Teenager muss nach versuchtem Raub in Jugendhilfeeinrichtung

Polizisten haben am Dienstag nach einer versuchten räuberischen Erpressung in Neu-Hohenschönhausen einen Jugendlichen vorläufig festgenommen.

Zuvor beobachten eine Polizistin und ihr Kollege in der Falkenberger Chaussee Ecke Prendener Straße zwei Jugendliche, die offenbar einen Streit miteinander hatten. Daraufhin intervenierten die Zivilbeamten und trennten die beiden 15-Jährigen. Den weiteren Ermittlungen zufolge soll der eine Teenager seinem Gegenüber Schläge angedroht und die Bankkarte von ihm gefordert haben. Der Tatverdächtige wurde daraufhin festgenommen und in ein Polizeigewahrsam gebracht.

Der Festgenommene ist nach Angaben der Ermittler in den letzten Monaten mehrfach mit Raubzügen polizeilich in Erscheinung getreten. Der 15-Jährige wurde am Mittwoch einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der eine Unterbringung in eine Jugendhilfeeinrichtung anordnete. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei.