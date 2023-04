Berliner Polizei spürt Raser im Gebüsch in Brandenburg auf Auf der Flucht vor der Berliner Polizei hat sich ein Raser in Brandenburg im Gebüsch versteckt - ist dort aber von einem Polizeihubschrauber samt Wärmebildka... dpa

Berlin -Auf der Flucht vor der Berliner Polizei hat sich ein Raser in Brandenburg im Gebüsch versteckt - ist dort aber von einem Polizeihubschrauber samt Wärmebildkamera aufgespürt worden. Der 36-Jährige wurde in der Nacht zum Sonntag gegen 3.00 Uhr in Schöneiche im Landkreis Oder-Spree festgenommen, wie die Polizei am Montag mitteilte.