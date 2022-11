Berliner Polizei sucht diese Panzerknacker: Belohnung ausgesetzt Diebe haben zahlreiche Schließfächer in Charlottenburg geknackt. Vor dem Coup sollen sie versucht haben, ein Feuer zu legen. Die Polizei bittet jetzt um Mithilfe. Christian Gehrke

Die Polizei Berlin sucht nach diesen Tatverdächtigen. Polizei Berlin

Berlin -Zwei Männer haben sich am 19. November 2022 als Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma getarnt und so Zutritt zu einem privaten Tresorraum in Berlin-Charlottenburg verschafft. So gelang es ihnen, mehrere Wertsachen sowie Gold und Schmuck zu stehlen. Die Polizei sucht jetzt mit Fotos und einem Video nach den Tatverdächtigen.