Berliner Polizei warnt vor gefälschten Strafzetteln

Die Berliner Polizei warnt aktuell vor einer neuen Betrugsmasche in Marzahn. An zahlreichen Autos seien vermeintliche Strafzettel wegen Falschparkens verteilt worden, teilte die Behörde am Montag mit. Bei diesen handele es sich jedoch um Fälschungen.

Wer einen solchen Zettel an seinem Auto finde, solle keinesfalls den aufgedruckten QR-Code auslesen oder Geld an das dahintergeschaltete Portal überweisen, so die Polizei. Polizisten hätten bereits viele der Zettel eingesammelt. Die Ermittlungen in dem Fall laufen.

Falls Sie an Ihrem Auto einen solchen #Fake-Zettel finden, lesen Sie keinesfalls den QR-Code aus oder überweisen Geld an das dahinter geschaltete Portal.

Es handelt sich um #Betrug.

Ermittlungen wurden eingeleitet.

