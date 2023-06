Berliner Polizist hetzt auf Facebook gegen Letzte Generation und Migranten: Ermittlungen

Ein Polizei-Mitarbeiter hat sich auf Facebook mehrfach rassistisch geäußert und sich menschenverachtend über Aktivisten der Letzten Generation ausgelassen. Die Posts könnten strafbar sein und eventuell arbeitsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Die Polizei Berlin bestätigte entsprechende Medienberichte der Berliner Zeitung. Eine Ermittlungsgruppe hat den Fall übernommen, wie die Polizei bereits am Donnerstagabend mitteilt. Der Staatsschutz, der politische Straftaten verfolgt, ist ebenfalls eingeschaltet. Der Straftatbestand der Volksverhetzung werde geprüft.

Der Mann, der beim Objektschutz angestellt ist und für den Gesamtpersonalrat der Polizei Berlin arbeitet, schrieb den Medienberichten zufolge über die Letzte Generation: diese müsse man „einsammeln und in einen Wald bei Stalingrad verbringen“. In einem anderen Post heißt es: „Sekundenkleber hält auf Eisenbahnschienen viel besser als auf Asphalt. Nur Mut.“

Über Migranten äußerte er sich so: „Dann darf man nicht so viel in die Asylpolitik investieren … die freuen sich nen Kullerkeks, Geld kriegen und nix (Straftaten) tun.“ Über Sozialleistungen für ukrainische Flüchtlinge heißt es in einem Post: „Zum Kotzen. Nichts eingezahlt, aber kriegen.“ Einem Zeitungsbericht zufolge ist der Mann trotz der Ermittlungen nach wie vor im Dienst.